Никакое посольство Израиля отныне не сможет чувствовать себя в безопасности. Об этом заявил в воскресенье военный советник руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи генерал-майор Яхья Рахим Сафави, реагируя на удары по иранскому консульству в Дамаске.

«Ни одно из посольств сионистского режима (Израиля – ред.) более не находится в безопасности. Мы поживем и увидим, что произойдет», — приводит его слова иранский телеканал Press TV.

Сафави обвинил Израиль в ударе по консульству, где погибли семь иранских военных, включая двух генералов. Он заявил, что аятолла Хаменеи пообещал, что Израиль «пожалеет после удара по консульству». «Фронт сопротивления полностью подготовлен для этого», — сказал советник.

Как писал TRT на русском, 1 апреля Израиль нанес авиаудар по иранскому консульству в Дамаске, в результате которого были убиты два иранских генерала и пять офицеров.

После апрельского удара по консульству в Дамаске верховный лидер Ирана пригрозил, что Тегеран «заставит сионистов раскаяться».

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил о готовности к возможному ответу Ирана. США и Израиль привели войска в регионе в повышенную боеготовность на фоне роста напряженности.