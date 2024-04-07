ТУРЦИЯ
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Турция нейтрализовала террористов РКК в Ираке
Министерство обороны Турции сообщило о нейтрализации шести членов террористической организации РКК в результате воздушной операции на севере Ирака
Турция нейтрализовала террористов РКК в Ираке
Фото: скриншот видео Минобороны / Others
7 апреля 2024 г.

Турецкие военные нейтрализовали шестерых членов террористической организации РКК на севере Ирака, говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции. Боевики были обезврежены в результате воздушной операции в регионах Метина и Гара.

В ведомстве подчеркнули, что турецкие вооруженные силы продолжат «решительно и последовательно уничтожать логова террористов» в регионе.

Ранее турецкие власти неоднократно заявляли о решимости не допустить присутствия террористических группировок в регионе.

«Террористическим организациям и их сторонникам не будет места в будущем региона, и все стороны, поощряющие террористические организации, должны незамедлительно прервать связи с террористами», — говорилось 4 апреля в заявлении по итогам заседания Совета национальной безопасности под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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