Турецкие военные нейтрализовали шестерых членов террористической организации РКК на севере Ирака, говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции. Боевики были обезврежены в результате воздушной операции в регионах Метина и Гара.

В ведомстве подчеркнули, что турецкие вооруженные силы продолжат «решительно и последовательно уничтожать логова террористов» в регионе.

Ранее турецкие власти неоднократно заявляли о решимости не допустить присутствия террористических группировок в регионе.

«Террористическим организациям и их сторонникам не будет места в будущем региона, и все стороны, поощряющие террористические организации, должны незамедлительно прервать связи с террористами», — говорилось 4 апреля в заявлении по итогам заседания Совета национальной безопасности под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.