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Критическая ситуация из-за наводнения в Орске
Река Урал затопила город Орск Оренбургской области, разрушив дамбы и подтопив тысячи домов. Власти ведут массовую эвакуацию, глава МЧС назвал ситуацию критической
Критическая ситуация из-за наводнения в Орске
Фото: МЧС России / Others
7 апреля 2024 г.

Орск - второй по величине город в Оренбургской области с населением почти 200 тыс. человек - продолжает затапливать река Урал, уровень которой поднялся до рекордной отметки. Дамбы не справились с напором воды. В затопленном городе звучат сирены и продолжается массовая эвакуация.

Глава МЧС РФ Александр Куренков, находящийся в регионе, назвал ситуацию в Орске «критической». «В результате разрушения защитных сооружений подтоплены 4518 жилых домов и 4587 приусадебных участков», — сказал он.

По данным министра, эвакуировано более 4 тысяч человек, включая 885 детей. Из-за наводнения остановил работу нефтеперерабатывающий завод. Возбуждено уголовное дело.

Дамбы не выдержали рекордного напора воды из-за увеличения сброса с Ириклинского водохранилища. Территория подтопления за сутки расширилась в несколько раз. Власти отключают электричество и газ в затопленных районах.

Президент РФ Владимир Путин поручил главе МЧС срочно вылететь в Оренбуржье, а главе МВД - следить за порядком в зонах паводков. Он также провел переговоры с губернаторами Курганской и Тюменской областей из-за ожидаемого ухудшения ситуации.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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