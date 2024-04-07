ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Десятки тысяч израильтян требовали отставки Нетаньяху в Тель-Авиве
В Тель-Авиве прошел наиболее массовый антиправительственный протест с начала израильского вторжения в Газу. Протестующие требуют немедленной отставки премьер-министра Биньямин Нетаньяху и проведения досрочных выборов, а также чтобы правительство заключило сделку по освобождению заложников. #Израиль #ТельАвив #протест #отставка #Нетаньяху #заложники #полиция #протестующие
Десятки тысяч израильтян требовали отставки Нетаньяху в Тель-Авиве / Others
7 апреля 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us