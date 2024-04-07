Десятки тысяч израильтян требовали отставки Нетаньяху в Тель-Авиве

В Тель-Авиве прошел наиболее массовый антиправительственный протест с начала израильского вторжения в Газу. Протестующие требуют немедленной отставки премьер-министра Биньямин Нетаньяху и проведения досрочных выборов, а также чтобы правительство заключило сделку по освобождению заложников. #Израиль #ТельАвив #протест #отставка #Нетаньяху #заложники #полиция #протестующие