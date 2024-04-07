Бывший президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что пойти в тюрьму за нарушение запрета на публичные высказывания относительно его нью-йоркского процесса о денежных выплатах за молчание станет для него «великой честью».

«Если этот пристрастный обманщик захочет посадить меня в «кутузку» за то, что я говорю открытую и очевидную ПРАВДУ, я с радостью стану современным Нельсоном Манделой», — написал он в Truth Social.

«Мы должны спасти нашу страну от этих политических оперативников, выдающих себя за прокуроров и судей, и я готов пожертвовать своей свободой ради этой достойной цели», — добавил Трамп.

Ранее судья Верховного суда Нью-Йорка Хуан Мерчан, слушающий уголовное дело в отношении Дональда Трампа по выплатам порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание, запретил экс-президенту делать заявления о свидетелях, прокурорах, сотрудниках суда и их семьях, если они могут повлиять на ход дела. При этом Трамп по-прежнему может критиковать самого судью Мерчана и прокурора Манхэттена Элвина Брэгга.

Предполагаемого кандидата в президенты от республиканцев отделяет несколько дней от начала судебного процесса 15 апреля. Ограничения на высказывания были введены за несколько недель до начала слушаний по делу о предполагаемой выплате $130 тыс. Дэниелс перед выборами 2016 года за молчание об интимных отношениях с Трампом.

Бывший президент был обвинен по 34 пунктам, включая фальсификацию документов и сговор. Трамп стал первым экс-главой государства в США, привлеченным к уголовной ответственности. Экс-президент отрицает обвинения. Он и его союзники считают обвинения политически мотивированными. Это первое из четырех уголовных дел против него, которое может быть рассмотрено до выборов 2024 года.