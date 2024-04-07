Как проходит ифтар у жителей палаточных лагерей в Газе

В Рафахе палестинцы провели коллективный ифтар прямо посреди палаток, в которых они вынуждено живут с начала израильской агрессии в эксклаве. Долгие месяцы переселенцы страдали от голода, обезвоживания и холода. С наступлением весны и возобновлением гуманитарной помощи их положение немного улучшилось. #Палестина #Газа #Рафах #ифтар #Рамадан #палестинцы #палатки