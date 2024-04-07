Глава Международного агентства ООН по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси подтвердил факт взрыва дрона на территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), находящейся под контролем российских войск. Он не уточнил, кто именно мог запустить беспилотник.

«Как сообщили на ЗАЭС экспертам МАГАТЭ, сегодня на объекте взорвался дрон. Это согласуется с нашими наблюдениями. Я призываю воздерживаться от действий, которые противоречат пяти принципам МАГАТЭ и нарушают ядерную безопасность», – заявил Гросси.

Ранее назначенное РФ руководство ЗАЭС утверждало, что украинские силы нанесли удар дронами-камикадзе, в том числе по грузовому порту и столовой. Российская госкорпорация «Росатом», в ведении которой находится станция, сообщила о трех раненых сотрудниках, один из которых находится в тяжелом состоянии.

«Росатом» подчеркнул, что ЗАЭС подверглась «беспрецедентной серии атак дронов», что создает прямую угрозу безопасности станции. Украинская сторона пока не давала комментариев по поводу заявлений российских властей касательно новых обстрелов ЗАЭС.

Напомним, что Запорожская АЭС, крупнейшая в Европе, находится под контролем российских военных с начала марта 2022 года. Район станции неоднократно подвергался обстрелам, в которых Россия и Украина винят друг друга. Киев заявляет, что российские силы используют ЗАЭС как базу для хранения техники и размещения личного состава.