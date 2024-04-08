Координатор Белого дома по коммуникациям в сфере национальной безопасности Джон Кирби в интервью каналу ABC заявил, что израильские военные, находящиеся в зоне боевых действий, испытывают усталость и нуждаются в отдыхе.

«Насколько мы понимаем и судя по их публичным заявлениям, в действительности речь идет об отдыхе и переоснащении этих войск, которые находились в местах боевых действий в течение четырех месяцев, и это необязательно свидетельствует о какой-то предстоящей новой операции с участием этих войск», — сказал Кирби.

Представитель Белого дома также подчеркнул, что «трудно сказать точно, о чем именно происходящее говорит нам в настоящий момент».

Комментарии Кирби были сделаны спустя несколько часов после того, как, сталкиваясь с возрастающим давлением со стороны мирового сообщества из-за роста числа жертв в Палестине, Израиль осуществил полный вывод своих вооруженных сил из южной части Газы, включая город Хан-Юнус.

До этого сообщалось, что из-за уменьшения числа войск Израиля в южной части Газы там осталась лишь одна бригада. В то же время представители израильских вооруженных сил указывают, что в других районах Газы будут продолжать находиться «значительные силы» армии.

Вывод войск происходит на фоне усилий Египта провести новый этап переговоров, направленных на достижение перемирия и освобождение заложников.

Наступательная операция Израиля в Газе в последние месяцы была сосредоточена на юге эксклава. Город Рафах стал последним прибежищем для более миллиона палестинцев у границы с Египтом.