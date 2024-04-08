Атаки беспилотников на АЭС в Запорожской области, которая находится под контролем России, повредили здание с одним из шести реакторов, однако это не повлияло на ядерную безопасность объекта. Об этом говорится в заявлении Международного агентства ООН по ядерной энергии (МАГАТЭ) в соцсети X.

В докладе МАГАТЭ уточняется, что атака беспилотников затронула шестой энергоблок АЭС. В результате удара был ранен один из работников станции. Хотя непосредственной опасности для объекта не возникло, инцидент охарактеризован как серьезное происшествие, угрожающее целостности защитной оболочки реактора.

Рафаэль Гросси, руководитель МАГАТЭ, сообщил в соцсети X, что наблюдатели агентства зафиксировали как минимум три прямых удара по конструкции защитной оболочки одного из реакторов Запорожской АЭС.

Ранее в тот же день Гросси сообщил о взрыве дрона на территории АЭС. Однако он не указал, какая сторона конфликта использовала беспилотник.

«Как сообщили на ЗАЭС экспертам МАГАТЭ, сегодня на объекте взорвался дрон. Это согласуется с нашими наблюдениями. Я призываю воздерживаться от действий, которые противоречат пяти принципам МАГАТЭ и нарушают ядерную безопасность», — заявил глава МАГАТЭ.

В воскресенье представители российской госкорпорации «Росатом» выразили обеспокоенность, заявив, что Запорожская АЭС столкнулась с беспрецедентной серией атак беспилотников, которые создают прямую угрозу безопасности объекта.

Представители Главного управления разведки Украины (ГУР) отрицают любую причастность Киева к вооруженным инцидентам на оккупированной территории АЭС.

«Государство-агрессор в очередной раз подвергает опасности ядерный объект, гражданское население и окружающую среду всей Европы», — заявил представитель ГУР Андрей Юсов.

По версии Юсова Россия осуществляет имитационные атаки, включая удары по Запорожской АЭС. Представитель ГУР обозначил эти действия как «постоянную преступную практику».