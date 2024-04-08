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Проблемы с переводами из России растут
Банки Казахстана задерживают платежи из России из опасений попасть под вторичные санкции США. Проверки усилились и на российской стороне в связи с борьбой с незаконными операциями, пишут российские СМИ
Проблемы с переводами из России растут
Halyk Bank / Фото: Reuters / Others
8 апреля 2024 г.

Платежи из России даже в национальных валютах обрабатываются теперь несколько недель из-за опасений банков Казахстана попасть под вторичные санкции США. Эксперты отмечают, что проверки увеличили и на российской стороне.

Вице-президент «Опоры России» Николай Дунаев заявил «Известиям»: «Денежные переводы из России в Казахстан стали обрабатываться с задержками, трудности серьезные, платежи «подвисают» на недели». Некоторые казахстанские банки, как Halyk Bank, отказываются работать с Россией из-за попыток «предельно защитить себя от введения вторичных санкций».

Председатель «Национального платежного совета» Александр Линников подтвердил, что «проблема существует с января, обработка длится две-три недели» из-за «более детальных комплаенс-проверок клиентских операций с целью обнаружения вероятных санкционных угроз».

«В конце февраля ситуация ухудшилась», — указал Алексей Разумовский из «Импая Рус», отметив задержки и в Кыргызстан. Он добавил, что «проверки ужесточились и со стороны России», так как ЦБ «начал тщательнее отслеживать нелегальные операции, связанные с онлайн-казино».

Олег Абелев из «Риком-Траст» полагает, что «прежде всего углубленные проверки проводят казахстанские банки, которые обслуживают клиентов из стран, считающихся недружественными по отношению к России». Halyk Bank приостановил прием карт «Мир», не позволяя «совершить операции через наш банк — снять либо оплатить через терминалы».

Ранее угроза западных санкций уже вызвала проблемы с обработкой платежей из России в Китае. Несколько крупных китайских банков перестали принимать переводы из России в юанях и стали возвращать такие транзакции. До этого китайские банки отказывались от долларовых переводов из России и задерживали расчеты, однако операции в национальных валютах продолжались.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал, что США и ЕС оказывают «беспрецедентное давление» на Китай, в том числе касательно отношений с Россией. Он признал, что это создает определенные проблемы, но не должно помешать дальнейшему торгово-экономическому сотрудничеству.

В конце декабря 2023 года президент США Джо Байден разрешил Минфину вводить санкции против иностранных банков, если они помогают совершать сделки лицам из России, попавшим под санкции. Нарушителей могут внести в список SDN, что означает полные блокирующие санкции.

В феврале 2024 года Национальная система платежных карт России, оператор карт «Мир», попала под блокирующие санкции Минфина США.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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