The Daily Telegraph сообщает, что министр иностранных дел лорд Кэмерон намерен предупредить Соединенные Штаты, что они рискуют безопасностью Запада, задерживая новый пакет помощи Украине.

В ходе своего запланированного визита в Вашингтон Лорд Дэвид Кэмерон встретится со спикером Палаты представителей от республиканской партии Майком Джонсоном, чтобы призвать его помешать своим однопартийцам заблокировать помощь для Украины.

Законопроект столкнулся с задержкой из-за оппозиции со стороны республиканцев в Палате представителей. Лорд Кэмерон надеется решить этот вопрос во время своей поездки в Вашингтон на этой неделе.

Кэмерон со своим французским коллегой Стефаном Сежурне также написали статью, в которой министры иностранных дел Великобритании и Франции предупредили, что поражение Украины в конфликте с Россией можно рассматривать как поражение всего Запада.

«Мы оба абсолютно ясно заявили: Украина должна победить в этой войне. Если Украина проиграет, проиграем мы все. Цена отказа поддержать Украину сейчас будет намного выше, чем цена отпора Путину», — написали в соавторстве два министра, подчеркнув, что и Великобритания, и Франция гордятся поддержкой, которую они оказали Украине, начиная от «беспрецедентных санкций» и заканчивая «скоординированными поставками первых ракетных комплексов большой дальности Scalp и Storm Shadow».

Представители МИД двух стран отметили, что, несмотря на уже оказанную помощь Украине, страны Запада должны предпринять «еще больше» усилий, чтобы победить Россию: «Мир наблюдает за нами и осудит нас, если мы потерпим неудачу».

«Несмотря на то, что мы осуждаем агрессивную войну Путина в Украине, мы выражаем солидарность с российским народом после ужасающего насилия, совершенного «Исламским государством (ДАЕШ — ред.)» в Крокус Сити Холле», — заявили Кэмерон и Сежурне.

Два министра завершили общую статью призывом обновить Антанту, отложив в сторону свои разногласия, последовав примеру «предшественников».