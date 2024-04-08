По данным издания Financial Times (FT), США, Австралия и Великобритания намерены начать переговоры о возможности расширения трехстороннего оборонного союза AUKUS за счет присоединения новых стран.

Согласно FT, Вашингтон выступает за включение Японии в альянс как меру противодействия влиянию Китая.

По данным от информированных источников, 8 апреля министры обороны США, Австралии и Великобритании объявят о запуске переговоров относительно «второго компонента» альянса AUKUS. Этот аспект соглашения включает в себя сотрудничество в области научных исследований в квантовой сфере, разработке подводных военных технологий, гиперзвуковых технологий, кибербезопасности и искусственного интеллекта.

Расширение «первого компонента», который касается поставок Австралии атомных подводных лодок, пока не рассматривается.

AUKUS — альянс, учрежденный США, Австралией и Великобританией в 2021 году. Он направлен на противодействие расширению влияния Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

Президент США Джо Байден активизировал усилия по укреплению связей с азиатскими партнерами, включая Японию и Филиппины. В ближайшее время ожидается официальное объявление о присоединении Японии к альянсу, указывают источники Reuters.

Посол США в Японии Рам Эмануэль упомянул, что Япония может стать ключевым партнером в развитии новых направлений альянса, особенно во «втором компоненте».

Ричард Марлес, министр обороны Австралии, подчеркнул, что расширение альянса будет координироваться всеми участниками. Тем не менее, по данным некоторых источников, Австралия опасается начинать новые переговоры до тех пор, пока не будет достигнут прогресс в поставке Канберре атомных подводных лодок.

Ранее США уже заявляли, что ко «второму компоненту» AUKUS должны присоединиться некоторые страны Европы и Азии.