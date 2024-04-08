Официальный представитель ХАМАС сообщил в понедельник, что на новом раунде переговоров, направленных на достижение прекращения огня в секторе Газа, никакого прогресса достигнуто не было. В переговорах, которые проходят в Каире, также принимают участие делегации из Израиля, Катара и США.

«В позиции оккупационных сил (Израиля – ред.) никаких изменений нет, поэтому на переговорах в Каире ничего нового нет. Пока никакого прогресса нет», — рассказал агентству Reuters неназванный официальный представитель ХАМАС.

Это противоречит заявлениям египетского источника о достижении прогресса на переговорах. Чуть ранее сообщалось, что переговоры в Каире о прекращении огня в конфликте в секторе Газа продвинулись вперед, и все стороны согласились с основными пунктами. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что делегации в Каире «достигли критической точки в переговорах».

Израиль и ХАМАС направили делегации в Египет после прибытия директора ЦРУ Уильяма Бернса, чье присутствие подчеркнуло давление США на заключение сделки об освобождении заложников в Газе и облегчении гуманитарного кризиса.

Однако стороны до сих пор не смогли разрешить разногласия. ХАМАС требует «прекращения израильской военной операции и полного вывода войск», а Израиль хочет обмена заложниками без обязательств прекратить войну.