Украина получила последнюю помощь из США 12 марта этого года. Тогда администрация Джо Байдена объявила о выделении военной поддержки на сумму в $300 млн. Предыдущее финансирование от Вашингтона поступало только в декабре — на сумму на $250 млн.

Президент СЩА Джо Байден настаивает, что этих средств для поддержки Украины совершенно недостаточно. Голосование по этому вопросу блокируют республиканцы, которые считают, что у США есть собственные проблемы, которые нуждаются в более пристальном внимании, особенно, наплыв мигрантов со стороны Мексики.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Конгресс США все же одобрит военную помощь Киеву. Однако при отсутствии других вариантов страна готова получить военную помощь в кредит. Украина оказалась заложницей внутриполитической ситуации в США, отметил глава государства.

«Что касается американской помощи, она критическая в любом случае. Я все же считаю, что мы сможем получить одобрение Конгресса США. К большому сожалению, мы немного заложники этой ситуации <...> Вопрос войны России против Украины стал сегодня внутриполитическим вопросом Соединенных Штатов, хотя это вопрос безопасности мира. И именно такой невзрослый подход я не понимаю», — сказал президент в эфире телемарафона 7 апреля.

Ранее 9 марта стало известно, что в США разрабатывают альтернативные проект помощи Украине. Председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам республиканец Майкл Маккол рассказал, что авторы проекта обсуждают предложение рассматривать часть невоенной помощи Украине в качестве кредита. Другие параметры документа пока неизвестны.

Спикер палаты Майк Джонсон пообещал, что обсуждение помощи Киеву возобновится после пасхальных каникул, которые завершаются 8 апреля. Какой вариант документа в конечном итоге будет выставлен на голосование, пока неизвестно. Всего их три. Один уже одобрен Сенатом и предполагает выделение Киеву $60 млрд. Второй — альтернативный документ на сумму $47,6 млрд, предложенный республиканцем Брайаном Фицпатриком. И третий — выделять деньги в виде кредитов.

Предположительно, заявление Зеленского связано именно с грядущим обсуждением инициативы. Украина готова на любой вариант помощи и, как отметил президент, чем быстрее, тем лучше.