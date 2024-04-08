Глава оппозиционной Хорошей партии Мерал Акшенер объявила, что откажется от выдвижения своей кандидатуры на пост председателя партии на предстоящем чрезвычайном съезде после неудачи на местных выборах.

«В этом контексте я объявляю, что не буду выдвигать свою кандидатуру на пост председателя партии на нашем чрезвычайном съезде, где мы проведем подведение итогов выборов и определим наш курс до 2028 года», — заявила Акшенер.

Она отметила, что ее партия приняла «принципиальное решение» участвовать в местных выборах 2024 года самостоятельно, чтобы предложить избирателям новую альтернативу.

Акшенер добавила: «Я, конечно, осознавала, что нам предстоит преодолеть всевозможные трудности <... > Что касается меня лично, то я принимаю цену, которую мы и я заплатили в рамках результатов выборов».

Признав неудачу своей партии на выборах, Акшенер пожелала удачи потенциальным кандидатам на пост лидера.