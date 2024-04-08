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Акшенер уходит
Лидер Хорошей партии Мерал Акшенер объявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на чрезвычайном съезде
Акшенер уходит
Мерал Акшенер / Фото: AA / Others
8 апреля 2024 г.

Глава оппозиционной Хорошей партии Мерал Акшенер объявила, что откажется от выдвижения своей кандидатуры на пост председателя партии на предстоящем чрезвычайном съезде после неудачи на местных выборах.

«В этом контексте я объявляю, что не буду выдвигать свою кандидатуру на пост председателя партии на нашем чрезвычайном съезде, где мы проведем подведение итогов выборов и определим наш курс до 2028 года», — заявила Акшенер.

Она отметила, что ее партия приняла «принципиальное решение» участвовать в местных выборах 2024 года самостоятельно, чтобы предложить избирателям новую альтернативу.

Акшенер добавила: «Я, конечно, осознавала, что нам предстоит преодолеть всевозможные трудности <... > Что касается меня лично, то я принимаю цену, которую мы и я заплатили в рамках результатов выборов».

Признав неудачу своей партии на выборах, Акшенер пожелала удачи потенциальным кандидатам на пост лидера.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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