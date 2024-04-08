На прошедших выходных президент Молдовы Майя Санду вместе с членами правительства осуществила ряд поездок по регионам с целью призвать граждан активно участвовать в предстоящем референдуме, который будет посвящен вопросу вступления страны в Европейский Союз.

«Я сказала людям, что нам нужна ясность, и именно поэтому важно принять на осеннем референдуме твердое решение о европейском будущем страны. Мы не имеем права упустить эту возможность, мы не имеем права ждать и колебаться — мы должны действовать сейчас, ради будущего наших детей и родителей», — сказала Санду.

Игорь Гросу, спикер парламента из партии президента Санду, 6 апреля посетил город Хинчешты, где встретился с местными жителями и распространял информационные брошюры. Он отметил, что большинство людей, с которыми он встретился на городской площади, выразили поддержку предстоящему референдуму и высказались в пользу интеграции Молдовы в ЕС.

7 апреля премьер-министр Молдовы Дорин Речан посетил город Каушаны, где провел встречи с жителями, обсуждая вопросы предстоящего референдума. «Рад, что люди поддерживают инициативу президента Санду провести референдум, на котором мы четко скажем, что евроинтеграция нашей страны — это путь, который мы выбрали», — отметил Речан.

Ранее президент Майя Санду предложила провести референдум о вступлении в ЕС одновременно с президентскими выборами. Мнения граждан Молдовы относительно его необходимости разделились почти пополам.