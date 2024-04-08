Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший в понедельник призвал Китай сесть за стол переговоров, дабы предотвратить набирающие обороты инциденты столкновения между китайскими и филиппинскими судами в спорной части Южно-Китайского моря.

Филиппины задействовали все свои возможности для переговоров с Китаем, чтобы предотвратить эскалацию в спорных водах, заявил президент.

Фердинанд Маркос-младший выразил надежду на то, что недавние совместные учения военно-морских сил Австралии, США, Филиппин, и Японии уменьшат количество инцидентов на море с Китаем, таких как тараны судов и использование водометов.

ВМС и ВВС четырех стран провели в воскресенье учения в исключительной экономической зоне Филиппин в Южно-Китайском море с целью улучшения оперативной и тактической совместимости между вооруженными силами.

В ответ Китай провел «боевое патрулирование» в спорном Южно-Китайском море.

В конце марта Филиппины заявили, что китайская береговая охрана заблокировала их судно снабжения и повредила его из водомета, ранив трех солдат. Минобороны Филиппин пообещало «не уступать» Китаю, назвав его деятельность «незаконной и нецивилизованной», в то время как президент страны пригрозил ответить на конфронтацию.

Стоит отметить, что Китай продолжает претендовать на большую часть Южно-Китайского моря, несмотря на то, что в 2016 году китайские претензии были признаны необоснованными решением Международного суда.

В последнее десятилетие Китай установил еще больший контроль над этими водами, используя две цепи островов под названием Парасельские острова и Спратли, построив аванпосты и взлетно-посадочные полосы.