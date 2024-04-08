Помимо обычной электросети, здания в Таджикистане будут оснащаться солнечными панелями с возможностью накопления энергии на ночь. Глава комитета по архитектуре и строительству при правительстве Таджикистана Низом Мирзозод подписал соответствующее распоряжение. В документе указаны различные типы зданий: от образовательных и медицинских учреждений до кафе, парков, дорог и улиц.

Соблюдение этого закона будут контролировать государственные инстанции. Также будут приняты меры по регулированию цен на материалы и оборудование для солнечных энергосистем. Ранее мэр Душанбе Рустам Эмомали дал поручение обеспечить с помощью солнечных батарей наружное освещение вокруг школ и детских садов столицы, а также вокруг учреждений здравоохранения.

Министерство энергетики Таджикистана ранее заявляло, что быстрое таяние ледников из-за изменения климата негативно влияет на энергосектор. Жители страны регулярно жалуются на отсутствие электричества, особенно в холодное время года.

Более 93% электроэнергии в государстве вырабатывается на гидроэлектростанциях. По данным энергетической компании «Барки точик», недостаток электроэнергии в Таджикистане осенью и зимой составляет более 1 млрд кВт⋅ч.

В последние годы Душанбе инвестирует в развитие зеленой экономики, что может внести свой вклад в решение проблемы. Президент страны Эмомали Рахмон, выступая на полях 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата в Дубае, также обратил внимание на состояние ледников в регионе. Он предложил создать региональной центр по мониторингу и изучению ледников в Таджикистане.