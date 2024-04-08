Никарагуа расширила судебное разбирательство в Международном суде ООН в Гааге по делу о войне в секторе Газа. В Манагуа заявили, что Германия «содействует совершению геноцида», поскольку оказывает военную помощь Тель-Авиву и прекратила финансировать БАПОР. Этими действиями Берлин нарушает Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, говорится в заявлении.

Конвенция была разработана в 1948 году под эгидой ООН. Она была принята для предупреждения действий, аналогичных Холокосту, совершенному Третьим Рейхом во время Второй мировой войны. Страны, присоединившиеся к этому документу, должны принимать меры по предотвращению и наказанию актов геноцида в военное и мирное время, а также могут обвинить другую страну в нарушении тех или иных положений. Этим правом и воспользовались власти Никарагуа, подав иск против Германии 1 марта.

Слушания по этому делу пройдут 8 и 9 апреля. «Палестинский народ подвергался оккупации последние 56 лет», — напомнил представитель Никарагуа Карлос Хосе Аргуэльо Гомез, выступая в Международном суде ООН (цитата по ТАСС). Если Израиль продолжит получать поддержку таких государств, как Германия, то «вырастет новое поколение палестинцев, которое восстанет против еврейского государства».

«Без поддержки таких государств, как Германия, Израиль не сможет действовать с абсолютной безнаказанностью. И Никарагуа надеется, что в особенности государство с такой историей, как Германия, подчинится решению суда», — подчеркнул он.

Страна требует, чтобы Берлин немедленно прекратил поставлять оружие Израилю и приложил все усилия, чтобы уже переданное вооружение не использовалась в целях геноцида. Более того, Германия должна возобновить финансирование БАПОР и заняться поставками гуманитарной помощи палестинскому народу. Власти ФРГ назвали эти обвинениями необоснованными и намерены оспорить их в суде 9 апреля.

В январе с подобным иском в Международный суд ООН в Гааге обратилась ЮАР. Делегация Южно-Африканской Республики требовала немедленного прекращения военных действий в секторе Газа, а также принятия мер для предотвращения геноцида против палестинцев, обеспечения их возвращения в свои дома и предоставления жителям гуманитарной помощи.

Суд постановил, что Израиль должен принять все меры для предотвращения актов геноцида в секторе Газа, но не приказал немедленно прекратить огонь.