В разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании, опубликованном 8 апреля, анализируются проблемы, связанные с медицинской отраслью в России, где, в частности, упоминается острый дефицит врачей в стране.

Ведомство указывает, что значительные ресурсные и финансовые затраты, направленные на поддержку военных действий России против Украины, оказывают негативное воздействие на различные гражданские сектора в РФ, в том числе на медицинскую сферу.

Британское Минобороны обращает внимание на заявление председателя Государственной Думы России, сделанное 3 апреля 2024 года, о том, что в стране наблюдается дефицит 30 тысяч врачей. При этом в приблизительно 50% районных больниц России ощущается нехватка медицинских специалистов, что на 3,5 тысячи врачей больше по сравнению с данными ноября 2023 года.

Разведка указывает, что одной из причин дефицита медицинских специалистов в России является переход некоторых врачей в частный сектор. Кроме того, до 2% российских врачей и медицинских работников покинули страну, стремясь избежать мобилизации.

«Рост спроса на работу со стороны меньшего количества имеющихся врачей способствовал некоторым дальнейшим сокращениям. По оценке от января 2024 года, за предыдущие 15 месяцев количество врачей сократилось на 7 500 человек, что объясняется длинным рабочим днем и низкой заработной платой», — говорится в отчете.

Согласно отчету Центра анализа европейской политики, Россия пытается компенсировать дефицит врачей путем привлечения медицинских работников из африканских стран, многие из которых не могут предоставить подтверждение своей квалификации.

Разведка прогнозирует, что число медицинских работников в России продолжит уменьшаться в течение 2024 года. При этом набор персонала из-за рубежа без должной проверки квалификации может привести к снижению качества медицинских услуг в стране.