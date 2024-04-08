ПОЛИТИКА
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Палестинцы массово возвращаются в Хан-Юнус после новости о выводе израильских войск
После новости о выводе израильских войск из Хан-Юнуса палестинцы стали массово возвращаться в родной город. Многие из них надеются снова жить в своих квартирах и домах, но на кадрах из опустошенного Израилем Хан-Юнуса лишь руины. #Палестина #Газа #ХанЮнус #возвращение #Израиль #палестинцы #военные #руины
Палестинцы массово возвращаются в Хан-Юнус после новости о выводе израильских войск / Others
8 апреля 2024 г.
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