Палестинцы массово возвращаются в Хан-Юнус после новости о выводе израильских войск

После новости о выводе израильских войск из Хан-Юнуса палестинцы стали массово возвращаться в родной город. Многие из них надеются снова жить в своих квартирах и домах, но на кадрах из опустошенного Израилем Хан-Юнуса лишь руины. #Палестина #Газа #ХанЮнус #возвращение #Израиль #палестинцы #военные #руины