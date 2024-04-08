Накануне израильская армия объявила о выводе всех наземных войск из южной части сектора Газа, оставив там только одну бригаду. Многие полагают, что решение было принято под давлением администрации президента США Джо Байдена, несмотря на заявления об отсутствии отклонений от стратегии израильского военного руководства. Решение уже вызвало неоднозначную реакцию в правящей коалиции.

Министры Бен-Гвир и Смотрич выступили с жесткими заявлениями в адрес премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В понедельник министр нацбезопасности и лидер партии «Оцма Йехудит» Итамар Бен-Гвир выступил с коротким и грозным заявлением: «Если премьер-министр решит завершить войну без масштабного удара по Рафаху с целью разгрома ХАМАС, у него не будет мандата на дальнейшее пребывание на посту премьер-министра».

А Министр финансов и глава партии «Религиозный сионизм» Бецалель Смотрич потребовал созвать кабинет для обсуждения ситуации, обвинив Нетаньяху в принятии решений под международным давлением.

По его словам, «единственным форумом, уполномоченным делать решающие заявления во время войны, является расширенный кабинет».

«Но решения принимаются ограниченным военным кабинетом без одобрения или информирования расширенного кабинета, под давлением международных сил, наносящих ущерб динамике войны и нашим интересам безопасности. Я уже несколько недель предупреждаю, что вместо того, чтобы сбавлять обороты, мы должны усилить давление на ХАМАС в Газе», — продолжил Смотрич.

С другой стороны, семьи захваченных заложников раскритиковали этих министров за подвергание жизней их близких в угоду военной операции.

Таким образом Нетаньяху оказался между требованиями продолжить войну в секторе Газа и призывами пойти на уступки ради освобождения заложников. Ему предстоит принять сложное решение по выходу из сложившегося тупика, которое может стоить ему кресла.