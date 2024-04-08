У берегов Мозамбика затонуло переполненное рыболовецкое судно, используемое в качестве парома. Среди 130 пассажиров, находившихся на борту, не менее 90 человек погибли, в их чисое были и дети. Об этом сообщает Associated Press, со ссылкой на местное интернет-издание TV Diário Nampula.

Судно, отправившееся из провинции Нампула в направлении острова Мозамбик, оказалось перегруженным и затонуло 7 апреля. Некоторые пассажиры направлялись на ярмарку на острове, в то время как другие стремились покинуть Лунгу из-за сообщений о вспышке холеры.

Власти провинции Нампула, куда входит остров Мозамбик, заявили, что вокруг ситуации с холерой в районе Лунги распространялась дезинформация. Это, по их версии, привело к возникновению паники среди жителей региона.

BBC сообщает о неподтвержденном видео, опубликованном в соцсетях, на котором показаны десятки тел на пляже.

Согласно информации ЮНИСЕФ, нынешняя вспышка холеры в Мозамбике считается самой серьезной за последние 25 лет. Провинция Нампула оказалась среди регионов, наиболее сильно пострадавших от этой болезни. Кроме того, начиная с января прошлого года заболеваемость холерой заметно увеличилась в нескольких странах южной части Африки.

Официальные представители Мозамбика зарегистрировали 13 700 подтвержденных случаев заражения холерой и сообщили о 30 летальных исходах, связанных с этим заболеванием.

В течение 400 лет остров Мозамбик служил столицей Восточной Африки, колонии Португалии. Он внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря своей уникальной колониальной архитектуре и значимой истории как крупного торгового центра.