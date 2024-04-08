Еще одна страна отключила платежную систему «Мир». Вслед за Казахстаном и Арменией такое решение принял Кыргызстан. 3 апреля кыргызский МПЦ сообщил, что банки страны прекратили обслуживать российские карты для минимизации риска вторичных санкций. Решение вступило в силу с 5 апреля.

В феврале Минфин США объявил о новом крупном пакете антироссийских санкций, которые затронули 500 физических лиц и компаний. В их числе оказалась и Национальная система платежных карт — оператор карт «Мир». Большинство банков Армении перестали обслуживать клиентов с российскими карточкам. Крупнейшие банки Казахстана также приостановили использование платежной системы. Ожидается, что в ближайшее время список могут также пополнить банки Таджикистана и Беларуси.

Если в других странах обналичить карты хоть и тяжелее, но можно, то в Бишкеке предписание американского Минфина исполняют все банки. Санкции ударят в большей степени по гражданам Кыргызстана, говорит TRT на русском политолог Денис Бердаков. В России, по разным оценкам, живут и работают около 1 млн граждан Кыргызстана. Переводы трудовых мигрантов составляют 30% ВВП страны. Теперь комиссия за эти транзакции может увеличиться.

О том, как изменится система денежных переводов между странами и почему в большей степени мера ударила по гражданам Кыргызстана, рассказал Денис Бердаков:

— У многих людей, которые работают в России, есть два или даже три дубликата банковской карты. Одну они держат у себя, а вторую передают на родину, и уже здесь люди с нее снимают деньги. Второй вариант — использование местной платежной системы «Элкарт». За небольшую плату можно было мгновенно совершать переводы на любую карту. Но и этот пусть сейчас невозможен.

Мы возвращаемся к ситуации, которая была еще 15 лет назад. То есть людям нужно будет идти в российский банк, стоять в очереди, потом писать платежное руководство, чтобы его переслали нужному клиенту. Тот человек должен тоже пойти в банк Кыргызстана, выстоять в очереди и только потом он сможет эти деньги получить. Все это получается дико дороже и сложнее.

— А как это отразится на российских компаниях и россиянах?

— Многие компании работают через криптовалюту. Так что в основном это ударит по трудящимся кыргызам. И понятное дело, что некоторые проблемы могут возникнуть у россиян, которые приедут сюда на отдых. А значит, ударит по турпотоку Кыргызстана.

— Может ли это повлиять на параллельный импорт в Россию?

— Нет, это никак влиять не будет. Если продажа будет незаконной, то многие будут расплачиваться криптовалютой.

— Отключат ли «Мир» в Таджикистане и Беларуси?

— Таджикистан максимально затягивает этот вопрос, поскольку страна еще больше зависит от переводов трудовых мигрантов, чем Кыргызстан. Никто не хочет попасть под вторичные санкции. Рынок России, конечно, важный, но государства торгуют и с другими странами.

Два года назад в Евразийской экономической комиссии предложили создать собственную платежную систему. Но сегодня и это не имеет никакого смысла. Ее также легко могут включить в список санкций за сотрудничество с Россией.