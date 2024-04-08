Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил негативное отношение Кремля к размещению немецких военнослужащих в Литве. Он утверждает, что такие действия вызовут необходимость в принятии Россией специальных мер для обеспечения собственной безопасности.

«Негативно. Это продолжение нагнетания напряженности, создание очагов опасности для нас у нашей границы, что требует от нас специальных мер по обеспечению собственной безопасности», — сказал Песков на брифинге, отвечая на вопрос об отношении к информации о начале перемещения немецких военных в Литву.

С понедельника в Литву стали поэтапно прибывать военнослужащие немецкой бригады. В конечном итоге количество военных немецкой бригады достигнет приблизительно 5000 человек.

В конце 2023 года после обширных обсуждений министры обороны Германии и Литвы подписали план действий, который предусматривает развертывание немецкой бригады на территории Литвы.

В рамках плана по развертыванию немецкой бригады в Литве в страну будут переброшены 122-й механизированный батальон из южной части Германии и 203-й механизированный батальон, расположенный на западе Германии. Группа быстрого реагирования НАТО, которая уже присутствует на территории Литвы, будет интегрирована в состав этой бригады.

Борис Писториус, министр обороны Германии, заявил, что процесс полноценного развертывания немецкой бригады в Литве будет завершен к 2027 году.

«Великий день для бригады, сегодня впервые она становится видимой. Важный день для бундесвера. Происходит развертывание подразделения за пределами Германии, начало развертывания. Это важный день и для НАТО, и для обороноспособности альянса», — сказал немецкий министр, провожая воинский контингент Германии в аэропорту Берлина.