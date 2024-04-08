Первое место на выборах заняла правоконсервативная партия «Право и справедливость» (ПиС), за нее проголосовали 33,7% избирателей. На втором месте «Гражданская коалиция» премьера Дональда Туска — 31,9%. Блок спикера Сейма Шимона Холовни «Третий путь» набрал 13,5% голосов. Партии «Конфедерация» и «Левице» — примерно по 7%.

Глава польского правительства Дональд Туск признался, что доволен результатами голосования. «Рекордная победа в городах. Преимущество в ассамблеях», — написал премьер в своем аккаунте в соцсети Х (Twitter) в понедельник. «Что вызывает беспокойство? Низкая явка, особенно среди молодежи, поражение на востоке и в сельской местности. Какой вывод для нас? Не жаловаться! За работу!» — добавил он.

Государственная избирательная комиссия планирует опубликовать сводные итоги первого тура выборов 10 апреля. Второй тур в тех округах и городах, где это потребуется, состоится 21 апреля. Вероятно, он будет необходим в Кракове, Вроцлаве и Жешуве.

Ранее партия «Право и справедливость» во главе с Ярославом Качиньским набрала большинство голосов на парламентских выборах. Однако она не смогла создать парламентское большинство и назначить свое правительство. 11 декабря прошлого года сейм Польши проголосовал за Дональда Туска в качестве нового премьер-министра страны. За его кандидатуру отдали голоса 248 депутатов, против — 201.