В посольстве Турции в Лондоне состоялась панельная дискуссия «Отношения между Турцией и Великобританией». На открытии панели руководитель Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун обратился к участникам дискуссии с видеообращением.

Он указал, что проблема дезинформации, «ставшая чумой нашего века, является самой опасной пандемией, разлагающей общества и институты». Подчеркнув глобальный характер этой угрозы, Алтун заявил, что Турция «не избегает разоблачения дезинформационной деятельности в региональных конфликтах».

Фахреттин Алтун заявил, что Турция борется с систематическими кампаниями дезинформации Израиля, которые используются для сокрытия его безжалостных нападений. «Израиль убивает и палестинцев, и саму истину. Защищать палестинцев и истину — значит в каком-то смысле защищать человеческое достоинство», — заявил Алтун.

Турецкий чиновник также коснулся других актуальных региональных и международных вызовов, отметив, что «мир проходит через мрачный период». В качестве примеров таких кризисов Алтун отметил войну в Украине, продовольственный кризис, рост расизма и исламофобии. Он высоко отметил роль Турции в заключении зернового соглашения, предотвратившего глобальный продовольственный кризис.

Относительно войны в Украине Алтун заявил: «С самого начала мы, как Турция, призывали стороны к благоразумию. Под лозунгом «Достойный мир не имеет проигравших» мы заявили, что разногласия должны решаться не военными действиями, а переговорами. Помимо прочего, война Украины и России имела глобальные последствия, такие как продовольственный кризис. С помощью соглашения о зерновом коридоре мы предотвратили продовольственный кризис в мире», — заявил Алтун.

Заявив, что многолетний израильский произвол сейчас вступает в новую фазу, Алтун отметил, что Израиль в своих продолжающихся уже 6 месяцев атаках использует голод как оружие и в регион невозможно доставить даже необходимую гуманитарную помощь.

Чиновник отдельно выделил рост расизма и ксенофобии. «В последние годы, особенно в западных странах, рост расизма и ксенофобии приводит к тому, что государства все больше замыкаются в себе», — посетовал Алтун.

При этом он подчеркнул открытость Турции к сотрудничеству: «Турция открыта для любого сотрудничества с Великобританией по региональным и глобальным проблемам, особенно по палестинскому вопросу».