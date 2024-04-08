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Потоп в России
Уровень воды реки Урал в российском Оренбурге за сутки вырос до 872 см, сообщила мэрия города
Потоп в России
Уровень воды в реке Урал за сутки вырос на 16 см / Фото: телеграм-канал "Оренбург. Официально" / Others
8 апреля 2024 г.

«Уровень воды в реке Урал за сутки вырос на 16 см. По информации оренбургского гидрометцентра, на восемь утра 8 апреля уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг отметки 872 см», — говорится в сообщении мэрии.

В мэрии предоставили данные о текущем состоянии и других рек в районе Оренбурга. За последние сутки уровень воды в реке Сакмара в районе Татарской Каргалы вырос на 30 см, достигнув отметки 783 см, при этом уровень в 870 см считается опасным для данной местности. Уровень воды в реке Черная возле села Краснохолм уменьшился на 219 см.

В пятницу в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал, в результате чего часть города подверглась затоплению. В мэрии сообщили о четырех погибших.

Прокуратура указала, что причиной чрезвычайной ситуации с прорывом дамбы стало несвоевременное принятие мер по поддержанию в должном состоянии гидротехнического сооружения. В связи с этим Следственный комитет инициировал уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при выполнении строительных работ и по факту халатности.

В Оренбурге также наблюдается ухудшение ситуации в связи с паводками. Было эвакуировано не менее 428 человек. Мэр Оренбурга Сергей Салмин призвал жителей зон, подверженных подтоплению, покинуть свои дома добровольно, предупредив, что в противном случае эвакуация будет проводиться с привлечением полиции.

Паводок затронул 27 муниципальных образований региона. Правительство Оренбургской области сообщило, что пик паводка ожидается 10 апреля, а стабилизация условий прогнозируется после 20 апреля. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

Правительство Оренбургской области отметило, что область не сталкивалась с подобной масштабной паводковой ситуацией более ста лет. Аналогичные весенние паводки также произошли в других регионах России, включая Алтайский край, Кемеровскую, Новосибирскую и Томскую области. Эти явления связывают с ранним наступлением климатической весны, которая в этом году пришла примерно на две недели раньше обычного.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не собирается посещать пострадавшие регионы.

«Пока в ближайшее время туда поездок президента не запланировано, но вы видите, что президент постоянно держит руку на пульсе ситуации», — сообщил представитель Кремля.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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