Верховный суд Испании в понедельник обратился к бывшему президенту Каталонии Карлесу Пучдемону, ключевой фигуре сепаратистского движения, который уклоняется от судебного преследования, с призывом явиться для дачи показаний в качестве обвиняемого. Обвинения касаются дела о терроризме, связанного с протестами, последовавшими за неудачным референдумом о независимости Каталонии в 2017 году.

Согласно заявлению Верховного суда Испании, Карлес Пучдемон, который также является депутатом Европейского парламента, и каталонский региональный депутат Рубен Вагенсберг были приглашены дать показания добровольно через видеоконференцию из своих мест проживания за пределами Испании.

Суд назначил слушания на 17-21 июня. Точная дата будет согласована позже.

Верховный суд Испании инициировал расследование в отношении Карлеса Пучдемона и Рубена Вагенсберга по обвинениям в «террористических преступлениях». Данное расследование связано с деятельностью подпольной организации «Демократическое цунами», которая координировала протесты в ответ на арест нескольких ключевых фигур каталонского сепаратистского движения, участвовавших в организации незаконного референдума о независимости Каталонии в 2017 году.

В период демонстраций, связанных с деятельностью «Демократического цунами», тысячи протестующих организовали блокаду аэропорта Барселоны, что привело к столкновениям с полицией и отмене множества рейсов.

После неудачной попытки добиться независимости Каталонии в 2017 году Карлес Пучдемон бежал в Бельгию и с тех пор избегает испанского правосудия, находясь в розыске по обвинению в злоупотреблении государственными средствами.

Ранее Пучдемон объявил о своем намерении участвовать на региональных выборах в Каталонии 12 мая и выразил готовность вернуться в Испанию, если у него появится шанс вновь занять пост регионального президента. Партия Junts поддержала его кандидатуру, особенно в свете ожидаемого вступления в силу законопроекта об амнистии, инициированного испанскими социалистами, который может обеспечить юридическую защиту для каталонских сепаратистов.

Законопроект об амнистии получил одобрение в нижней палате парламента Испании, что может предоставить Пучдемону возможность участвовать на выборах без риска ареста. Данное решение стало частью соглашения между премьер-министром Педро Санчесом и каталонскими партиями Junts per Catalunya и ERC, которое было необходимо для поддержки его кандидатуры на пост главы правительства после досрочных выборов в прошлом году.