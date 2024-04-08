Почти семь лет спустя после того, как военные Мьянмы убили тысячи мусульман-рохинджа в ходе того, что ООН назвала «образцовой этнической чисткой», они вынуждают рохинджа воевать на своей стороне. По меньшей мере 100 рохинджа из лагерей для внутренне перемещенных лиц вблизи Ситуэ были призваны в армию в последние недели, пишет «Би-би-си» со ссылкой на очевидцев событий.

В последнее время военные терпят значительные поражения от рук оппозиционных сил в других частях страны - в субботу они потеряли контроль над Мьявади, городом на восточной границе с Таиландом. Хунта также потеряла большое количество солдат. Одни были убиты, другие ранены, сдались в плен или перешли на сторону оппозиции. Найти им замену трудно. Мало кто хочет рисковать своей жизнью, подпирая непопулярный режим.

Рохинджа опасаются, что именно по этой причине они снова становятся пушечным мясом в войне, которую хунта, похоже, проигрывает. Один призывник по имени Мохаммед рассказал: «Мне было страшно, но я должен был идти».

Жители лагерей рассказали, что в феврале группы солдат и местных чиновников пришли в лагеря, чтобы объявить о призыве молодых мужчин в армию. Сначала им говорили, что они получат еду, зарплату и гражданство, если присоединятся к боевым действиям.

Продукты питания в лагерях для внутренне перемещенных лиц стали дефицитными и дорогими, поскольку эскалация конфликта с Армией Аракана перекрыла доступ к международной гуманитарной помощи. Лишение гражданства лежит в основе долгой борьбы рохинджа за признание в Мьянме и является одной из причин, по которой они подвергаются систематической дискриминации, которую правозащитные группы сравнивают с апартеидом.

Однако, когда солдаты вернулись, чтобы вновь забрать призывников, они отказались от своих обещаний о гражданстве. На вопрос жителей лагеря, почему они, как неграждане, должны быть призваны в армию, им ответили, что они обязаны защищать место, где живут. Им сказали, что они будут ополченцами, а не солдатами. Когда их спросили о предложении гражданства, ответ был: «Вы неправильно поняли».

Теперь, по словам одного из членов комитета лагеря, армия требует новых списков потенциальных новобранцев. Он сказал, что после того, как люди увидели и услышали о первой группе, вернувшейся с передовой, никто больше не хотел рисковать быть призванным в армию.

В 2012 году десятки тысяч рохинджа были изгнаны из смешанных общин в штате Ракхайн и вынуждены жить в лагерях в ужасных условиях. Пять лет спустя, в августе 2017 года, 700 000 человек бежали в соседний Бангладеш после того, как армия начала жестокую операцию по вытеснению рохинджа, убивая и насилуя тысячи людей, сжигая их деревни.

Около 600 000 из них до сих пор остаются в Бангладеш. В настоящее время Мьянма сталкивается с судебным разбирательством по делу о геноциде в Международном суде в Гааге из-за обращения с рохинджа.

Хунта потеряла значительные территории в Ракхайне в столкновениях с Армией Аракана и понесла большие потери по всей стране. Тот факт, что та же самая армия теперь насильно их вербует, является красноречивым признаком ее отчаяния. Десятки рохинджа в Ракхайне были убиты артиллерийскими и воздушными бомбардировками военных.

«В происходящем есть жесткая и извращенная польза. Военные призывают жертв геноцида рохинджа, пытаясь отразить общенациональную демократическую революцию», — заявил правозащитник. Использование рохинджа для борьбы с Армией Аракана грозит возобновлением межобщинного конфликта с этническими буддистами Ракхайна, которые в основном поддерживают повстанцев. Армия Аракана осудила призыв как «худшее предательство жертв геноцида».

Члены этнической группы рохинджа вынуждены сражаться на стороне мьянманской армии, которая не признает их права на проживание в стране. Это настраивает против них этнических повстанцев из Армии Аракана, которые вскоре могут установить контроль над значительной частью штата Ракхайн. Таким образом рохинджа оказываются между двух враждующих сторон, подвергаясь угрозе нападений с обеих сторон конфликта.

Мохаммед получил от армии удостоверение, в котором говорится, что он участвовал в боях на их стороне. Он понятия не имеет, какую ценность оно имеет и освобождает ли оно его от дальнейшей военной службы. Это вполне может создать ему проблемы с Армией Аракана, если она продолжит продвижение к Ситуэ и его лагерю. Он все еще оправляется от ран и говорит, что не может спать по ночам после пережитого: «Я боюсь, что они снова позвонят мне. На этот раз я вернулся, потому что мне повезло, но в следующий раз я не уверен, что произойдет»