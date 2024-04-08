Десятки жителей Орска вышли на митинг на одной из площадей города, чтобы потребовать от местных властей более эффективных мер по борьбе с последствиями паводка. Кроме того, горожане считают размер назначенных компенсаций за поврежденное в результате наводнения имущество недостаточным. Они также считают, что дамба, в результате прорыва которой произошло наводнение, строилась без соблюдения надлежащих норм.

Люди записывают обращение президенту РФ Владимиру Путину, прося его о помощи.

Как сообщают местные СМИ, полиция пыталась остановить митинг в первые минуты, но потом количество людей существенно возросло. К протестующим прибыл мэр города Василий Козупица. Сообщается, что попытки главы города успокоить граждан не увенчались успехом и он предложил гражданам организовать инициативную делегацию для переговоров в администрации города.

Тем временем в социальных сетях распространяются призывы принять участие в акции протеста в Орске. За этим последовало объявление оренбургской областной прокуратуры, предупреждающее о несогласованном характере акции.

«Обращаем внимание, что указанное массовое мероприятие с органами власти в установленном законом порядке не согласовано»,— сообщили в ведомстве, уточнив, что призывы к участию в несанкционированных мероприятиях могут грозить наказанием вплоть до административного ареста.

В конце минувшей недели Орск столкнулся с крупнейшим за историю наблюдений паводком. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации. По последним данным, подтоплены более 10 тыс. жилых домов и более 18 тыс. приусадебных участков в Оренбургской области. Из них почти половина — в Орске и примыкающих населенных пунктах.