ТУРЦИЯ
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Президенты Турции и Индонезии обсудили Палестину
Президент Эрдоган обсудил с новым президентом Индонезии расширение турецко-индонезийского сотрудничества во всех сферах и координацию усилий по палестинской проблеме
Президенты Турции и Индонезии обсудили Палестину
Прабово Субианто и Реджеп Тайип Эрдоган / Фото: сайт президента Турции / Others
8 апреля 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с избранным президентом Индонезии Прабово Субианто, сообщает Управление коммуникаций Администрации президента Турции.

В ходе беседы стороны затронули двусторонние отношения и глобальные события. Президент Эрдоган, поздравив Субианто с победой на выборах, выразил ожидание, что в новый период давние отношения между Турцией и Индонезией будут развиваться еще больше, а сотрудничество двух стран во всех сферах, особенно в оборонной промышленности, военной, торговой, финансовой, будет продвигаться в рамках взаимного доверия и интересов стран.

Турецкий лидер также подчеркнул важность продолжать сотрудничество с Индонезией по всем вопросам, касающимся палестинской проблемы и исламского мира.

Турецкий лидер отметил необходимость провести первое заседание созданного между двумя странами Совета высокого уровня по стратегическому сотрудничеству в ближайшее подходящее время.

В завершение разговора Эрдоган поздравил Субианто с праздником Рамадан.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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