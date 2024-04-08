Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с избранным президентом Индонезии Прабово Субианто, сообщает Управление коммуникаций Администрации президента Турции.

В ходе беседы стороны затронули двусторонние отношения и глобальные события. Президент Эрдоган, поздравив Субианто с победой на выборах, выразил ожидание, что в новый период давние отношения между Турцией и Индонезией будут развиваться еще больше, а сотрудничество двух стран во всех сферах, особенно в оборонной промышленности, военной, торговой, финансовой, будет продвигаться в рамках взаимного доверия и интересов стран.

Турецкий лидер также подчеркнул важность продолжать сотрудничество с Индонезией по всем вопросам, касающимся палестинской проблемы и исламского мира.

Турецкий лидер отметил необходимость провести первое заседание созданного между двумя странами Совета высокого уровня по стратегическому сотрудничеству в ближайшее подходящее время.

В завершение разговора Эрдоган поздравил Субианто с праздником Рамадан.