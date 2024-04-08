Лидер турок-киприотов Эрсин Татар заявил в интервью британской газете Daily Telegraph, что «одна крошечная ошибка» может превратить Кипр в «новую Газу». По его словам, «подобная ошибка или недоразумение, как выстрел в турецкого солдата на зеленой линии <…> спровоцирует взрыв между двумя группами населения».

«Если вы застрелите одного турецкого солдата, у вас будет 10 тыс. солдат на земле», — добавил он, призвав к «спокойствию и благоразумию. «Турки-киприоты не одиноки - за нами стоят 85 млн турок, и они находятся всего в 65 км от нас», — заявил Татар. «Небольшая вспышка - вот чего боятся люди. Посмотрите, что произошло в Газе. А до этого — в Украине. А до этого — в Боснии», — добавил он.

Эрсин Татар назвал усилия по федеральному решению кипрской проблемы «пустой тратой времени». «Это все в прошлом. Все эти возможности были исчерпаны. <…> Как вы можете объединить такой остров спустя столько лет? Вы не можете объединить Кипр. Вы должны принять факты и смириться с реальностью», — сказал он.

Исходя из этого, он подытожил, что «единственный путь вперед - это решение о двух государствах». Он предположил, что Азербайджан, Бангладеш и Пакистан могут вскоре признать Турецкую Республику Северного Кипра.

На прошлой неделе в четверг Татар отправился в Вашингтон, где встретился с помощником госсекретаря США по делам международных организаций Мишель Сисон и помощником госсекретаря по делам Южной Европы и Кавказа Джошуа Хаком. В пятницу лидер турок-киприотов встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, с которым в том числе они обсудили гуманитарный кризис в Газе.

«Я сказал, что мы готовы внести свой вклад в скорейшее прекращение человеческой трагедии в Газе, что насилие, направленное против гражданских лиц, должно прекратиться, и что мы считаем необходимым как можно скорее создать механизмы для обеспечения безопасности палестинского народа», — прокомментировал встречу Эрсин Татар.

«В этом контексте я поделился с ним, что мы ценим его инициативы по предоставлению гуманитарного коридора и его стойкую позицию в этом вопросе», — добавил он.