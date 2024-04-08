Бывший президент США и вероятный кандидат в президенты на грядущих выборах от республиканцев Дональд Трамп заявил, что ему «не нравится» то, как Израиль ведет свою войну в секторе Газа. Он подчеркнул, что еврейское государство «проигрывает пиар-войну» и призвал Израиль закончить боевые действия и вернуться к миру.

«То, что я сказал очень ясно, — это покончить с этим, и давайте вернемся к миру и перестанем убивать людей, — сказал Трамп в интервью консервативному радиоведущему Хью Хьюитту. — Я не уверен, что мне нравится то, как они это ведут [боевые действия]».

Трамп, который должен стать кандидатом от Республиканской партии на грядущих президентских выборах в США и неоднократно называл себя «самым произраильским президентом» во всей истории США, заявил, что хотел бы, чтобы Израиль победил и достиг своих целей в Газе, однако израильская война в эксклаве «занимает много времени».

В частности, он подверг критике кадры, опубликованные Израилем, на которых видны руины и разрушения Газы, заявив, что это «самые отвратительные, самые ужасные записи рушащихся зданий».

«Люди воображают, что в этих зданиях много людей, и им это не нравится. На мой взгляд, они [видеокадры] не показывают их более сильными. Они проигрывают пиар-войну. Они проигрывают по-крупному», — отметил экс-президент.

Ранее Дональд Трамп уже высказывал схожий призыв к Израилю, объясняя свой призыв к прекращению огня не большим количеством жертв среди гражданских, а репутационными потерями Израиля, который, по словам американского экс-президента, теряет поддержку большую часть мира, создавая «очень плохую картину» для СМИ.

«Израилю нужно быть очень осторожным, потому что вы теряете большую часть мира, вы теряете большую поддержку. Вы должны закончить, вы должны довести работу до конца. И вы должны стремиться к миру, к нормальной жизни для Израиля и для всех остальных», - заявил политик в интервью консервативному израильскому новостному изданию в конце марта.

Поддержка военных действий израильских сил в секторе Газа значительно сократилась за последние месяцы среди жителей США, показывает мартовский опрос Gallup: 55% участников исследования заявили, что не одобряют военные действия еврейского государства в Газе.

Опрос Pew Research Center показал, что 60% американцев в возрасте от 18 до 29 лет выражают благоприятное отношение к палестинцам, в то время как только 46% относятся благоприятно к израильской стороне конфликта.