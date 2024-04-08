Президент Грузии Саломе Зурабишвили намерена наложить вето на законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Об этом сообщил парламентский секретарь президента Георгий Мсхиладзе.

«Президент, разумеется, воспользуется своим конституционным правом и наложит на него вето», - сказал Мсхиладзе.

Ранее в понедельник президент Саломе Зурабишвили встретилась с представителями дипломатического корпуса в Тбилиси, чтобы обсудить потенциальные последствия принятия законопроекта об «иноагентах». Во встрече приняли участие дипломаты стран Евросоюза, Соединенных Штатов и Великобритании.

«Представители дипломатического корпуса выразили обеспокоенность по поводу инициированного законопроекта и заявили, что данное решение создает угрозу европейской интеграции Грузии», - сообщили в администрации президента Грузии.

Пресс-секретарь МИД Германии Себастьян Фишер выступил ранее с предупреждением, что принятие закона об иноагентах может лишить Грузию статуса кандидата на вступление в ЕС.

«Грузинский народ уже однажды отверг российский закон, и сейчас ответ только один – высказать свое европейское мнение через выборы!», — заявила на встрече Зурабишвили.

По ее словам, выбор европейского пути и интеграции в Евросоюз для Грузии безальтернативен.

«Это непоколебимое решение грузинского народа, и ничто не может сбить его с этого пути», — подытожила она.