Панинский мост, расположенный в Вязьме Смоленской области, обрушился в понедельник около 16:00 по местному времени. Погиб по меньшей мере один человек. По данным местных экстренных служб, в момент инцидента на мосту находились грузовик и легковой автомобиль. Женщина, находившаяся в легковом автомобиле, погибла на месте. Водитель грузовика получил тяжелые травмы. Об этом сообщает агентство РБК Россия.

В социальных сетях появились фотографии и видео последствий обрушения, на которых видны обнажившиеся после обрушения конструкции моста. По данным российского новостного издания «Главная тема», местные жители говорят, что рухнувший мост «был не в лучшем состоянии». Под мостом также проходят железнодорожные пути, но Московская железная дорога заявила, что в момент инцидента поезда не ходили, и на место происшествия было направлено несколько поездов для расчистки завалов.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин подтвердил факт инцидента в Telegram и сообщил, что выехал на место происшествия.

Пресс-служба Российской железной дороги сообщила в понедельник вечером, что 11 поездов, направляющихся в Калининград и Беларусь, последуют в обход Вязьмы из-за обрушения путепровода.