Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом Аль Саудом, в ходе которых были затронуты двусторонние отношения, а также глобальные и региональные вопросы.

Значительная часть беседы была посвящена ситуации в секторе Газа. Как сообщает Управление коммуникаций Администрации президента Турции, глава государства призвал исламский мир проявить большую решимость и солидарность, чтобы добиться скорейшего прекращения нападений Израиля на Палестину и имплементации резолюции Совета Безопасности ООН о прекращении огня.

Также сообщается, что президент Эрдоган поздравил наследного принца Саудовской Аравии с праздником Рамадан.