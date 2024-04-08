ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган призвал исламский мир к консолидации
Президент Турции в разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии подчеркнул необходимость консолидации усилий для прекращения нападений Израиля на Палестину
Президент Эрдоган призвал исламский мир к консолидации
Президент Эрдоган с наследным принцем Саудовской Аравии / Фото: Reuters / Others
8 апреля 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом Аль Саудом, в ходе которых были затронуты двусторонние отношения, а также глобальные и региональные вопросы.

Значительная часть беседы была посвящена ситуации в секторе Газа. Как сообщает Управление коммуникаций Администрации президента Турции, глава государства призвал исламский мир проявить большую решимость и солидарность, чтобы добиться скорейшего прекращения нападений Израиля на Палестину и имплементации резолюции Совета Безопасности ООН о прекращении огня.

Также сообщается, что президент Эрдоган поздравил наследного принца Саудовской Аравии с праздником Рамадан.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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