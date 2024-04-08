Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в понедельник, что дата наземного наступления на Рафах уже назначена. В городе на юге Газы укрываются около 1,5 млн палестинцев. Это единственный город сектора Газа, который до сих пор не подвергался наземному наступлению израильских войск.

Нетаньяху не уточнил, когда произойдет вторжение, но повторил, что для победы над ХАМАС «необходимо войти в Рафах».

«Это произойдет. Есть дата», - сказал он в своем видеообращении.

Это заявление прозвучало на фоне продолжающихся переговоров в Каире о прекращении огня в Газе и сделке по обмену пленными.

Нетаньяху находится под давлением со стороны своих ультраправых партнеров по коалиции, которые недовольны разговорами о перемирии, а также тем, что Израиль вывел свои войска из южной части Газы в воскресенье.

В понедельник Белый дом сообщил, что участники переговоров в египетской столице представили ХАМАС предложение о прекращении огня в секторе Газа и сделку по освобождению заложников.

«Теперь дело за ХАМАС», - сообщил представитель Белого дома, охарактеризовав переговоры как «серьезные».

В результате наступления Израиля на сектор Газа, по данным палестинского Министерства здравоохранения, погибли по меньшей мере 33 207 человек. Большая часть из них — женщины и дети.