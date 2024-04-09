Сенатор от Демократической партии США Элизабет Уоррен высказала мнение, что действия Израиля в секторе Газа могут рассматриваться как геноцид. Это заявление было сделано во время ответов на вопросы на мероприятии в Исламском центре Бостона в ночь на 9 апреля.

«Если вы хотите рассмотреть это с точки зрения закона, то я считаю, что разбирательство в Гаагском трибунале приведет к определению того, что Израиль совершает в секторе Газа акт геноцида», – заявила Уоррен.

Это первый случай, когда американский политик уровня сенатора использует слово «геноцид» для описания действий Израиля в Газе.

«Нельзя морить детей голодом, чтобы склонить гражданское население к своей воле. Нельзя сбрасывать бомбы весом почти в тонну на плотные скопления населения. Вы можете применить гораздо более эффективные аргументы, не прибегая к методам вроде геноцида», — подчеркнула сенатор.

В последние месяцы Уоррен активно критикует администрацию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В январе сенатор выдвинула идею введения ограничений на военную помощь Израилю, заявив, что США «не могут выписать чек правому правительству, которое продемонстрировало ужасающее пренебрежение к жизням палестинцев».

После ударов израильских беспилотников, в результате которых на прошлой неделе погибли семь сотрудников гуманитарных организаций, в том числе гражданин США и Канады с двойным гражданством, Уоррен заявила, что Конгресс «обязан действовать» и «не может одобрить продажу оружия стране, которая нарушает законы США» касающиеся доступа к гуманитарной помощи.