Турецкие власти ввели ограничения на поставки в Израиль широкого спектра промышленных товаров. Согласно решению Министерства торговли, с 9 апреля 2024 года вводятся экспортные ограничения на 54 группы товаров промышленного назначения в отношении Израиля.

Эти ограничительные меры будут действовать до тех пор, пока Тель-Авив не остановит военные действия в Газе и не обеспечит беспрепятственный доступ гуманитарной помощи в эксклав.

«С 7 октября 2023 года Израиль уже более 6 месяцев ведет в секторе Газа полномасштабную бойню против невинного палестинского населения и мирных поселений без разбора. Число погибших палестинских братьев составляет 33 тысячи, а раненых - сотни тысяч. <…> Палестинский народ, пытающийся выжить в секторе Газа, борется с беспрецедентным голодом и полным отсутствием всего необходимого. Израиль препятствует их доступу к продуктам, медпомощи. Растут смерти от голода, эпидемии», — говорится в заявлении турецкого Минторга.

В сообщении отмечается, что Турция предпринимала дипломатические усилия для прекращения боевых действий, установления перемирия и восстановления Газы. После атак Анкара оказала гуманитарную помощь палестинцам.

В заявлении отдельно говорится, что Израиль игнорирует призывы ООН к перемирию и обеспечению помощи, не выполняя резолюции СБ ООН, Генассамблеи, Совета по правам человека и решения Международного суда в Гааге по иску о геноциде. «В связи с этим Турция решила с 9 апреля ограничить экспорт в Израиль 54 групп товаров. Министерство торговли немедленно приступает к выполнению», — заявили в ведомстве.

Решение Министерства торговли об ограничении экспорта в Израиль касается ряда товаров промышленного назначения: от арматуры до стали, от мрамора до керамики и различных химических средств. В дополнение в сообщении подчеркивается, что Анкара призывает мировое сообщество заставить Тель-Авив выполнить обязательства и продолжит поддерживать палестинцев, подчеркивается в заявлении Минторга.