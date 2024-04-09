Ереван продолжает отдаляться от пророссийских политических форматов. 8 апреля МИД республики сообщил, что глава ведомства Арарат Мирзоян не поедет в Минск на очередную встречу Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ.

«Арарат Мирзоян не примет участие в заседании Совета министров иностранных дел стран-членов СНГ в Минске 12 апреля», — заявила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

Министр не первый, кто игнорирует мероприятия СНГ. В октябре прошлого года премьер-министр республики Никол Пашинян отказался от участия в саммите лидеров СНГ в Бишкеке.

Политик выразил недовольство тем, как Россия и ее военный блок — Организация договора коллективной безопасности (ОДКБ) — соблюдают союзнические обязательства в отношении Еревана.

В ноябре 2023 года в Минске прошла встреча лидеров ОДКБ, однако руководство Армении вновь проигнорировало мероприятие.

Между Ереваном и Москвой растет напряжение, особенно по части сотрудничества по линии ОДКБ и погранвойск. В феврале Пашинян заявил, что его страна фактически приостановила участие в ОДКБ. Политик объяснил это тем, что страны блока не выполнили своих обязательств перед Ереваном в конфликте с Азербайджаном.

Позже премьер Армении допустил и полный выход страны из объединения. На этом фоне Ереван отказался продлевать мандат российских пограничников в аэропорту Звартноц, а банки страны перестали принимать карты российской платежной системы «Мир».

На фоне сокращения сотрудничества с Москвой и ее военными блоками Армения взяла проевропейский курс. В марте в МИД страны сообщили, что страна стремится к «европейским целям» и хочет стать частью Евросоюза. 5 апреля прошла встреча представителей ЕС, США и Армении.

Перед встречей спикер МИД России Мария Захарова заявила, что «Армению на глазах всего мира превращают в инструмент реализации чрезвычайно опасных планов коллективного Запада». Она также отметила, что сближение Еревана с ЕС и США вызывает беспокойство Москвы.