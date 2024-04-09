Украина «проиграет войну», если Конгресс США в ближайшее время не согласует военную помощь, заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Важно обратиться конкретно к Конгрессу: если Конгресс не поможет Украине, мы проиграем войну», — уточнил Зеленский на встрече украинской группы по сбору средств UNITED24.

«Если Украина проиграет эту войну, другие страны будут атакованы. Это факт», — подчеркнул политик.

Также Зеленский предупредил: «в ближайшие недели Россия будет все настойчивее втягивать ядерное оружие в дискуссию, угрожая этим».

Предупреждение президента Украины стало одним из самых резких с начала войны. Конгресс США с октября из-за разногласий между демократами и республиканцами не может согласовать пакет помощи Украине. Президент Джо Байден предложил выделить Киеву более $60 млрд военной и гуманитарной помощи, однако Палата представителей отказывается одобрить законопроект. Республиканцы, контролирующие палату, отмечают, что хотят направить больше средств на охрану границ США и борьбу с незаконной миграцией.

Сенат США в феврале принял законопроект о внешней помощи на сумму $95,3 млрд для помощи Украине и Израилю. Однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказался проводить голосование по принятию пакета для Украины.

Ранее Зеленский заявил, промедление с одобрением помощи Киеву «могут привести к гибели миллионов».

С начала года Россия перехватила инициативу и начала активное наступление на востоке. В феврале российские войска вынудили украинские войска отступить из стратегического города Авдеевка в Донецкой области. Президент РФ Владимир Путин также допустил, что Харьковская область также будет захвачена и станет буферной зоной.