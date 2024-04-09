Самое масштабное за последние 80 лет наводнение в Казахстане затопило 8 мест захоронения биологических отходов и 14 скотомогильников, где захоронены споры сибирской язвы. Об этом заявил Нуркайыр Кусайынов, глава отдела ветеринарно-санитарной безопасности управления ветеринарии республики.

Большинство таких захоронений расположено в Сырымском районе на севере Казахстана, отметил чиновник. Он уточнил: возбудитель сибирской язвы может сохраняться в почве несколько десятков лет после гибели носителя — скота. Потому сейчас в республике из-за размыва мест захоронения существует риск заражения домашней скотины. Власти республики предпринимают чрезвычайные меры, в частности, будет установлено наблюдение за всем поголовьем скота в зоне паводка, подчеркнул Кусайынов.

Превентивно всех домашних животных в затопленных областях страны привьют от сибирской язвы и эмфизематозного карбункула. Чиновник отметил, что на севере Казахстана из-за наводнений погибли 219 особей крупного рогатого скота, 1552 — овец и коз, 54 — лошадей, 97 — свиней и 119 — птиц. Из зоны наводнения эвакуированы свыше 75 тыс. человек, в том числе 18,6 тыс. детей, сообщил Сайпаш Ерасыл, старший офицер Комитета гражданской обороны и воинских частей. Свыше 7 тыс. человек эвакуированы в пункты временного размещения.

Как минимум 15% территории страны еще покрыто снегом, почти 40% северных, восточных и центральных регионов находятся под снежным покровом. Наиболее тяжелая ситуация складывается в 10 регионах страны: Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Абайской и Улытауской областях. При этом региональные власти заверили, что ситуация находится под контролем.

Было откачано более 7 млн кубических метров талой воды и уложено почти 993 тыс. мешков с песком. Сегодня в семи регионах Казахстана под водой остаются 3745 частных домов и 421 дворовая территория.