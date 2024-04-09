Власти Чеченской Республики приняли законопроект, который вводит ограничения на темп музыкальных произведений, устанавливая, что он должен находиться в диапазоне от 80 до 116 ударов в минуту.

«Музыкальная культуры чеченцев была разнообразной по темпу и методике. Мы должны нести в народ и в будущее наших детей культурное наследие чеченского народа: обычаи, традиции, наши адаты, нохчалла - особенности чеченского характера, в который включен весь спектр моральных, нравственных и этических норм жизни чеченцев», — цитирует ИА «Грозный-информ» слова министра культуры республики Мусы Дадаева.

Сотрудник министерства сообщил, что заявление о введении ограничений на темп музыкальных произведений было сделано в ходе совещания с руководителями государственных и муниципальных творческих коллективов Чеченской Республики. По его словам, в рамках поручения Рамзана Кадырова «проводится огромная работа по вопросу соответствия чеченских музыкальных, вокальных, хореографических исполняемых произведений чеченскому менталитету и музыкальному ритму».

Согласно новым правилам, внесение изменений в авторский текст песен или музыкальное сопровождение без одобрения авторов теперь запрещено.

Кроме того, Министерство культуры Чеченской Республики подчеркнуло, что недопустимо заимствовать элементы музыкальной культуры других народов, подчеркивая стремление сохранить уникальность чеченской музыкальной традиции.

«В ходе совещания было дано поручение – до 1 июня 2024 года переписать музыкальные произведения в соответствии с установленными требованиями к темповым значениям – от 80 до 116 ударов в минуту, в худшем случае они не будут допущены для публичного исполнения», – говорится в заявлении Минкультуры Чечни.

В узкую границу 80-116 ударов в минуту не попадает большинство музыкальных произведений и жанров.