Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне выразил мнение, что ведение дискуссий с российскими представителями уже не соответствует интересам Парижа. Причиной этого, по его словам, стало искажение Москвой содержания таких диалогов. Заявление министра прозвучало в его совместном интервью для France24 и RFI.

«Не в наших интересах дискутировать с российскими официальными лицами, поскольку коммюнике, которые публикуются, и сообщения, которые делаются, являются ложью», — сказал Сежурне.

Стефан Сежурне подчеркнул, что для возобновления диалога с Россией необходимо сначала восстановить доверие. Он также указал на важность развития ситуации на военном фронте в Украине, предполагая, что исход конфликта может играть ключевую роль в возможности восстановления отношений между Парижем и Москвой.

Глава МИД также прокомментировал последний официальный контакт между российскими и французскими представителями на уровне министерств обороны, отметив, что существовавшая долгое время традиция сотрудничества между Россией и Францией в области борьбы с терроризмом в настоящее время оказалась в тупике.

«На самом деле она не продолжается, поскольку это было предложение, а российское коммюнике на русском языке фактически предлагает нам не сотрудничать», – отметил министр.

Ранее министры иностранных дел Франции и РФ Стефан Лекорню и Сергей Шойгу провели телефонный разговор. Этот диалог стал первым официальным общением между главами военных ведомств с октября 2022 года.

В разговоре с Шойгу Лекорню подчеркнул готовность Франции активно участвовать в борьбе с терроризмом и выразил заинтересованность в укреплении сотрудничества с Россией для более эффективного противодействия террористической угрозе.