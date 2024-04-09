Канадская служба разведки и безопасности (CSIS) обвинила Китай во вмешательстве во внутриполитические процессы. В частности, как считает разведка, КНР «тайно и обманным путем» пыталась повлиять на итоги двух последних выборов в 2019 и 2021 году.

Это самое серьезное на данный момент обвинение против Китая о вмешательстве в канадскую политику. В феврале прошлого года премьер-министр Джастин Трюдо создал комиссию по расследованию иностранного вмешательства в электоральные процессы. Это произошло под давлением оппозиционных парламентариев, недовольных сообщениями СМИ о возможной попытке КНР повлиять на итоги выборов.

Как отмечает CSIS, и в 2019, и в 2021 году «вмешательство была прагматичным по своей природе и было сосредоточено в первую очередь на поддержке тех, кто считался «прокитайским» или «нейтральным» по вопросам, представляющим интерес для правительства КНР».

«Государственные субъекты могут успешно осуществлять иностранное вмешательство в Канаде, потому что юридические или политические последствия невелики. Таким образом, иностранное вмешательство сопряжено с низкими рисками и высокой наградой», — говорится в оценке CSIS.

Китай отрицает вмешательство в канадскую политику. Эрин О'Тул, возглавлявший консерваторов во время кампании 2021 года, считает, что благодаря вмешательству Китая в парламент попали девять законодателей, имеющих прокитайские взгляды. Однако, уточнил политик, это не изменило ход выборов и не имеет критического влияния.

Консерваторы обычно занимают более жесткую позицию по отношению к Китаю, чем либералы. В центре компании консерваторов в 2021 году было осуждение Пекина. Представители партии обещали запретить китайскому мобильному гиганту Huawei доступ к канадской сети 5G.

Аналитики разведки и консерваторы утверждают, что правительство Трюдо не сделало достаточно для борьбы с вмешательством Китая. Трюдо должен дать показания комиссии 10 апреля.

Согласно официальной переписи 2021 года, в Канаде проживает около 1,7 млн человек китайского происхождения, что составляет чуть менее 5% от общей численности населения. Канадские спецслужбы считают, что КНР теоретически могут использовать уроженцев Китая в Канаде для кампаний дезинформации, а также для поиска видных китайских оппозиционеров, бежавших в Канаду.