Тегеран готовится предпринять ответные меры после израильского удара по иранскому консульству в Сирии на прошлой неделе. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что «ближайшие дни будут тяжелыми для Израиля». Кроме того, министр возложил ответственность за гибель иранцев на США.
«Мы подчеркнули ответственность американского правительства как полноправного сторонника сионистского режима [Израиля]. Мы сообщили всем странам мира о том, что сионистский режим перешел все красные линии и нарушил законы, договоры и международные нормы», — подчеркнул глава иранского МИД.
Израиль и США начали подготовку к возможному ответу Ирана в отместку за удар по консульству в Дамаске. В результате атаки погиб старший командир Революционной гвардии Ирана Мохаммад Реза Захеди. Руководство Ирана пообещало отомстить Израилю, обвинив его в нанесении удара.
Глава МИД Ирана прибыл 7 апреля в Дамаск, посетил посольство Ирана и заявил, что «безопасность Сирии — это безопасность региона, и эти зверства и преступления не повлияют на выживание [израильского премьера] Нетаньяху и его режима». Во время визита министр также почтил память сирийцев и «иранских мучеников», погибших в результате удара.
7 апреля высокопоставленный военный советник верховного лидера Ирана Рахим Сафави предупредил, что ни одно из израильских посольств не находится в безопасности после удара в Дамаске. Замечания сигнализируют, что нападение на дипломатическую миссию Ирана может побудить Тегеран к зеркальному ответу.
На фоне угроз США привели свои войска на Ближнем Востоке в состояние повышенной готовности, в то время как Израиль отозвал резервистов в свои подразделения противовоздушной обороны, расширил глушение сигналов GPS, чтобы предотвратить возможные атаки беспилотников, и приостановил работу 28 дипмиссий по всему миру.
По данным иранских СМИ, Израиль за последние месяцы убил по меньшей мере 18 военных сил «Кудс» — внешней военной и разведывательной службы Ирана. Однако удар в Дамаске рассматривается как более эскалационный, поскольку он был направлен на здание посольства, которое находится под защитой международного права.
Израиль отрицает свою причастность к нападению, но официальные лица Израиля заявили, что здание использовалось в качестве военной базы и поэтому считалось законной целью.