Тегеран готовится предпринять ответные меры после израильского удара по иранскому консульству в Сирии на прошлой неделе. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что «ближайшие дни будут тяжелыми для Израиля‎»‎. Кроме того, министр возложил ответственность за гибель иранцев на США.

«Мы подчеркнули ответственность американского правительства как полноправного сторонника сионистского режима [Израиля]. Мы сообщили всем странам мира о том, что сионистский режим перешел все красные линии и нарушил законы, договоры и международные нормы», — подчеркнул глава иранского МИД.

Израиль и США начали подготовку к возможному ответу Ирана в отместку за удар по консульству в Дамаске. В результате атаки погиб старший командир Революционной гвардии Ирана Мохаммад Реза Захеди. Руководство Ирана пообещало отомстить Израилю, обвинив его в нанесении удара.

Глава МИД Ирана прибыл 7 апреля в Дамаск, посетил посольство Ирана и заявил, что «безопасность Сирии — это безопасность региона, и эти зверства и преступления не повлияют на выживание [израильского премьера] Нетаньяху и его режима». Во время визита министр также почтил память сирийцев и «иранских мучеников», погибших в результате удара.

7 апреля высокопоставленный военный советник верховного лидера Ирана Рахим Сафави предупредил, что ни одно из израильских посольств не находится в безопасности после удара в Дамаске. Замечания сигнализируют, что нападение на дипломатическую миссию Ирана может побудить Тегеран к зеркальному ответу.

На фоне угроз США привели свои войска на Ближнем Востоке в состояние повышенной готовности, в то время как Израиль отозвал резервистов в свои подразделения противовоздушной обороны, расширил глушение сигналов GPS, чтобы предотвратить возможные атаки беспилотников, и приостановил работу 28 дипмиссий по всему миру.

По данным иранских СМИ, Израиль за последние месяцы убил по меньшей мере 18 военных сил «‎‎Кудс» — внешней военной и разведывательной службы Ирана. Однако удар в Дамаске рассматривается как более эскалационный, поскольку он был направлен на здание посольства, которое находится под защитой международного права.

Израиль отрицает свою причастность к нападению, но официальные лица Израиля заявили, что здание использовалось в качестве военной базы и поэтому считалось законной целью.