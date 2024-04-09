Президент Реджеп Тайип Эрдоган опубликовал послание по случаю праздника Рамадан. «Я искренне поздравляю вас со священным праздником Рамадан. Желаю, чтобы этот праздник принес мир, спокойствие и благополучие нашей стране, нашей нации, исламскому миру и всему человечеству», — начал свое обращение глава государства.

Турецкий лидер отметил, что минувший месяц Рамадан прошел «в горечи из-за страданий и притеснений, происходящих не только в Газе, но и в других уголках нашего культурно-географического региона».

«Мы молим Аллаха о милости для всех наших павших братьев и о скорейшем выздоровлении раненых», — отметил президент Эрдоган, говоря о жертвах израильских ударов по сектору Газа. По его словам, с 7 октября Газа «стала кровоточащей раной для всего человечества». «Отправив более 45 тыс. тонн помощи в регион, мы, как Турция, показали, что находимся рядом с палестинским народом», — подчеркнул президент.

Турецкий лидер пообещал продолжить оказывать поддержку Палестине до прекращения кровопролития и создания свободного Палестинского государства.

Обращаясь к внутренней повестке, Эрдоган сказал: «Мы никогда не упускаем из виду пострадавшие от землетрясения регионы». По его информации, уже восстановлено около 80 тыс. домов, а к концу года этот показатель достигнет 200 тыс. «Объединившись, мы быстро залечиваем раны этой катастрофы столетия», — заявил турецкий лидер.

Глава государства в своем обращении также затронул борьбу с терроризмом. «Мы не даем передышки террористам вроде PKK, ФЕТО и ДАЕШ», — добавил Эрдоган, пообещав «осушить болото терроризма до основания». Он также признал проблему инфляции: «Борьба с дороговизной жизни является для нас самым чувствительным вопросом». Президент Турции сообщил о твердом намерении решить эту проблему.

«Осознавая, что Турция - наша общая родина, а демократия - общая ценность, мы будем упорно трудиться, производить и прилагать усилия до реализации концепции «Века Турции», — резюмировал президент, поблагодарив избирателей за участие в мартовских выборах.