ПОЛИТИКА
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Жители США разочаровались в Израиле
Опрос показал: почти треть американцев считает, что Израиль зашел слишком далеко в своей военной кампании в секторе Газа
Жители США разочаровались в Израиле
Reuters / Reuters
9 апреля 2024 г.

Почти треть американцев (32%) считает, что военные действия Израиля в Газе зашли слишком далеко и такие военные действия неоправданны, показал новый опрос Чикагского совета по глобальным вопросам и Ipsos. Это больше, чем количество респондентов, которые считают, что действия Израиля оправданы защитой своих интересов (27%).

При этом как минимум 40% опрошенных отметили, что они недостаточно знают об этой проблеме, чтобы высказать свое мнение. Точки зрения американцев в значительной степени разделились по партийной принадлежности: 51% демократов считают, что Израиль зашел слишком далеко, и только 11% республиканцев разделяют эту точку зрения.

При этом 53% республиканцев заявили, что действия Израиля были оправданы, в то время как среди демократов так считают лишь 27%.

Опрос также показал растущий запрос на то, чтобы США прекратили поставки оружия Израилю. 26% американцев считают, что Вашингтону следует сократить военную помощь Израилю, пока страна не прекратит войну с ХАМАС.

Однако 23% респондентов считают иначе: по их мнению США должны позволить Израилю проводить любую политику, которую он считает наилучшей, без давления со стороны Вашингтона. Еще 14% американцев заявили, что США должны оказать дипломатическое давление на Израиль, не сокращая военную помощь.

Почти две трети американцев также негативно относятся к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху: 63% заявили, что не поддерживают политика, лишь 30% американцев заявили, что у них позитивное мнение о премьере.

Опрос проводится на фоне растущего противостояния между президентом Джо Байденом и Нетаньяху. На прошлой неделе глава Белого дома усилил свою критику в адрес израильского руководства, особенно после того, как Израиль нанес удар по сотрудникам международных групп по оказанию помощи.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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