Канцлер Германии присоединился к президенту США Джо Байдену и лидеру Франции Эммануэлю Макрону и завел аккаунт на китайской платформе для обмена видео TikTok. 8 апреля Олаф Шольц зарегистрировался в соцсети под ником @teambundeskanzler.

Первое сообщение канцелярии политика было таким: «Да, мы тоже в шоке‎»‎. После этого канцлер написал в соцсетях, анонсируя запуск аккаунта в китайском приложении: «Танцевать не буду. Обещаю‎»‎.

О своем намерении присоединиться к видеоплатформе канцлер впервые намекнул во время встречи с немецкими гражданами в Дрездене 29 февраля. Решение завести аккаунт связано с его политической кампанией перед европейскими выборами 9 июня и решающими региональными выборами в восточных землях Германии — Бранденбурге, Тюрингии и Саксонии — в сентябре.

Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) уже очень активна в TikTok, где успешно привлекает молодых избирателей. Представители партии дают молодежи советы по свиданиям, а также объясняют свою партийную повестку через простые аналогии. Видео ультраправых политиков набирают сотни тысяч просмотров, что может сыграть решающее значение на предстоящих выборах.

Решение Шольца также знаменует собой новый подход со стороны правительства Германии к TikTok. В прошлом году Берлин выразил опасения по поводу уязвимостей принадлежащего Китаю приложения. Власти ФРГ приказали сотрудникам своих министерств удалить китайское приложение с рабочих устройств. При этом сейчас Шольц уточняет, что аккаунт в TikTok политик завел с нерабочего телефона, который хранится отдельно у его помощника.

Аккаунт Шольца в TikTok, как и его присутствие в других социальных сетях, управляется пресс-службой правительства. В пресс-релизе канцелярия отметила, что власти ФРГ «расширяют спектр информации для граждан, которые все чаще используют TikTok, чтобы узнавать о политике»‎.

«Помимо информации о работе федерального канцлера и сведений о политике правительства, здесь будет место для комментариев, вопросов и предложений», — уточнила пресс-служба.